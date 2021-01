Napoli, Gattuso contro De Laurentiis: “Sono deluso” – VIDEO (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gattuso ha parlato come nessun allenatore aveva mai fatto prima del suo presidente De Laurentiis, parole molto dure in conferenza Gennaro Gattuso non ha riferito parole al miele per il suo presidente, Aurelio De Laurentiis: “Abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Non posso negare che negli ultimi 20 giorni, da parte mia, c’è stata un L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021)ha parlato come nessun allenatore aveva mai fatto prima del suo presidente De, parole molto dure in conferenza Gennaronon ha riferito parole al miele per il suo presidente, Aurelio De: “Abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Non posso negare che negli ultimi 20 giorni, da parte mia, c’è stata un L'articolo proviene da Inews.it.

capuanogio : #Gattuso a ruota libera su #DeLaurentiis e il #Napoli. Zero filtri. Zero. La cosa bella è che sai che, anche se p… - mirkocalemme : Mai visto un allenatore del #Napoli attaccare #DeLaurentiis come ha fatto oggi #Gattuso, ma non mi sorprende. Abbia… - sechesi : Ogni partita che passa Gattuso parla sempre più come uno che sa dove si troverà tra sei mesi: non a Napoli. Avrà le… - DiegoDeLucaTwit : Benitez veniva preso in giro. Ancelotti era il pensionato con figlio da sistemare. Il senno e l’educazione sono s… - CalendaSimone : Rileggendo le parole di #Gattuso......penso a #Napoli abbia terminato......#ADL -