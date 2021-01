Messi e il Barça più forti delle polemiche | 2 - 1 all' Athletic e aggancio al Real Madrid

FBiasin : #ElMundo pubblica il contratto che #Messi firmò nel 2017 col #Barça: 555.237.619 milioni in 4 anni, bonus alla firm… - ZZiliani : Per 4 stagioni al #Barça (scadenza giugno 2021) #Messi ha ricevuto 555 milioni lordi più un premio di 115 alla firm… - federicocasotti : Scoop de @ElMundoDeportes che pubblica i dettagli del contratto firmato con il Barça da Leo Messi nel 2017: bonus s… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? #Messi, il super contratto e il futuro del #Barça: cosa c'è dietro il caos di queste ore ??? @mirkocalemme https:/… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ?????? #Messi, @ElMundoDeportes svela le cifre reali del contratto del fenomeno Argentino ???? Oltre 550 milioni complessivi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi Barça

La Repubblica

BARCELLONA (SPAGNA) - Risposta di grande personalità per Leo, che trascina ilal successo sull' Athletic Bilbao al termine della giornata in cui il pianeta intero ha dibattuto sui dettagli del suo ultimo rinnovo milionario, rivelati dal giornale ...Stasera è tutta un'altra musica, merito di unispirato (a segno per la 12° volta) e di un sigillo di Griezmann che vale il decimo risultato utile consecutivo in campionato. I catalani centrano ...