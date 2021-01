Matteo Costanzo in radio con il singolo “Eterno” (Di domenica 31 gennaio 2021) È disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Eterno”, il nuovo singolo di Matteo Costanzo Matteo Costanzo, cantautore e producer classe ’92 che vanta importanti collaborazioni con artisti come Wrongonyou, Ultimo, Leo Gassman, pubblica un nuovo singolo intimo e romantico: è in radio e in tutti i digital store “Eterno” su etichetta T-Recs Music (distribuzione Pirames International). L’artista romano racconta… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 31 gennaio 2021) È disponibile in rotazionefonica e su tutte le piattaforme digitali “”, il nuovodi, cantautore e producer classe ’92 che vanta importanti collaborazioni con artisti come Wrongonyou, Ultimo, Leo Gassman, pubblica un nuovointimo e romantico: è ine in tutti i digital store “” su etichetta T-Recs Music (distribuzione Pirames International). L’artista romano racconta… L'articolo Corriere Nazionale.

ArturoMontef : Una Silente Mattinata con... Matteo Costanzo - Nessuno mi sente - giovannizambito : - 6arc9 : RT @dexibellMI: bravissimo Matteo Costanzo oggi a @RaiRadio2 #Radio2socialclub ?? #dexibell #VIVOH7 #HOME #SERIES ?? grazie @stefano_cenci h… - Cinquantenni : RT @RaiRadio2: ?? Sebino Nela e Matteo Costanzo dal vivo a #Radio2SocialClub con @LbarbarossaLuca e @andyPERRONI Ascolta su #RaiRadio2 ?? h… - Cinquantenni : RT @RaiDue: 'Vita, stringiti a me, rimani con mille catene | E se il dolore non esiste, strappa via la pelle | E spogliami' ?? Matteo Costa… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Costanzo M5S, summit della fronda anti - Renzi: "Basta subire"

...contrari al ritorno di Iv in maggioranza provano a fare quadrato Il ritorno al governo con Matteo ... Tra i deputati: Raphael Raduzzi, Alvise Maniero, Jessica Costanzo, Francesco Forciniti. In tutto, una ...

M5s, Di Battista minaccia la scissione: Morra (e non solo) pronto a seguirlo

... contraria al ritorno al tavolo con Matteo Renzi. Su Facebook Alessandro Di BATTISTA minaccia lo ... Sulla stessa lunghezza d'onda anche la collega Jessica Costanzo. Non mancano le critiche ai vertici. ...

‘Eterno (Live Session)’, video del nuovo singolo di Matteo Costanzo ExPartibus Matteo Costanzo in radio con il singolo “Eterno”

È disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Eterno”, il nuovo singolo di Matteo Costanzo Matteo Costanzo, cantautore e producer classe ’92 che vanta importanti collabora ...

M5S, summit della fronda anti-Renzi: "Basta subire"

Il ritorno al governo con Matteo Renzi continua a dividere il Movimento 5 Stelle. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, domani alle 10 la 'fronda' dei parlamentari grillini contrari all'ingresso di Iv ...

...contrari al ritorno di Iv in maggioranza provano a fare quadrato Il ritorno al governo con... Tra i deputati: Raphael Raduzzi, Alvise Maniero, Jessica, Francesco Forciniti. In tutto, una ...... contraria al ritorno al tavolo conRenzi. Su Facebook Alessandro Di BATTISTA minaccia lo ... Sulla stessa lunghezza d'onda anche la collega Jessica. Non mancano le critiche ai vertici. ...È disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Eterno”, il nuovo singolo di Matteo Costanzo Matteo Costanzo, cantautore e producer classe ’92 che vanta importanti collabora ...Il ritorno al governo con Matteo Renzi continua a dividere il Movimento 5 Stelle. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, domani alle 10 la 'fronda' dei parlamentari grillini contrari all'ingresso di Iv ...