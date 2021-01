La lunga battaglia contro il Covid in reparto (Di domenica 31 gennaio 2021) In Friuli Venezia Giulia i parametri sono in miglioramento ma continua a preoccupare il dato legato al numero dei ricoveri ospedalieri. Il personale medico è allo stremo: "Ci siamo trovati investiti da questa pandemia che inizialmente ha tirato fuori tutta l'adrenalina e l'energia di cui dovevamo disporre per fronteggiare questo nemico. Dopo un anno però c'è tanta stanchezza, siamo molto provati fisicamente ma anche psicologicamente". Coronavirus focus Marianna Di Piazza coronavirus ? Luoghi: Friuli Venezia Giulia Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) In Friuli Venezia Giulia i parametri sono in miglioramento ma continua a preoccupare il dato legato al numero dei ricoveri ospedalieri. Il personale medico è allo stremo: "Ci siamo trovati investiti da questa pandemia che inizialmente ha tirato fuori tutta l'adrenalina e l'energia di cui dovevamo disporre per fronteggiare questo nemico. Dopo un anno però c'è tanta stanchezza, siamo molto provati fisicamente ma anche psicologicamente". Coronavirus focus Marianna Di Piazza coronavirus ? Luoghi: Friuli Venezia Giulia

Ultime Notizie dalla rete : lunga battaglia Almanacco di domenica 31 gennaio, 31° giorno del 2021, 4settimana

La lunga battaglia di civiltà ebbe il principale rappresentante in Abraham Lincoln (presidente 1861 - 1865). Il ' XIII emendamento' alla Costituzione USA, che nel 1865 mise al bando la schiavitù ...

Arma dei carabinieri in lutto per la morte del luogotenente Michele Durante

I militari del comando provinciale di Frosinone, il procuratore e i sostituti di Cassino si stringono intorno alla famiglia del carabiniere, morto dopo una lunga battaglia contro la malattia. 'Un ...

Sfruttamento nei cantieri Sae, la Cgil: «Primo passo di una lunga battaglia» Cronache Maceratesi Vezzano piange la morte della storica fiorista Travaglioli, sconfitta dal Coronavirus

Grande dolore e cordoglio a Vezzano per la notizia della morte della fiorista Idea Travaglioli. Aveva 77 anni. Era risultata positiva al Covid. Il 1° dicembre era stata ricoverata al Santa Maria Nuova ...

