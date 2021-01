Il brano su Instagram: "Fedez va escluso da Sanremo" (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gennaio 2021 - Pochi giorni fa il ricorso presentato al Tar contro l'assegnazione delll'Ambrogino d'Oro ai "Ferragnez". Ora l'ennesimo capitolo dello scontro tra Cocacons e Fedez , una ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gennaio 2021 - Pochi giorni fa il ricorso presentato al Tar contro l'assegnazione delll'Ambrogino d'Oro ai "Ferragnez". Ora l'ennesimo capitolo dello scontro tra Cocacons e, una ...

IlContiAndrea : #Fedez avrebbe pubblicato per sbaglio in Stories su Instagram qualche secondo del brano di #Sanremo2021… - Agenzia_Ansa : In una storia postata su Instagram e poi tolta, Fedez accenna 'Chiamami per nome', il brano per Sanremo con Frances… - repubblica : Fedez canta online il brano di Sanremo: rischio squalifica - VanityFairIt : Rischio squalifica per Fedez che avrebbe pubblicato su Instagram quello che pare essere qualche secondo del brano c… - scultiespeast : RT @perchetendenza: 'Fedez': Perché rischia di essere squalificato da #Sanremo2021 dopo aver spoilerato in un video su Instagram un estratt… -