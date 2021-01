Giorgio Armani presenta la sua (favolosa) Alta Moda Privé: “È un auto-regalo. Mi manca la certezza di non avere ancora tanti anni di lavoro davanti” (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Non ci sono parole migliori di queste, scritte secoli fa da William Shakespeare, per descrivere gli abiti della nuova collezione di Alta Moda Giorgio Armani Privé. Ammirarli, dal vivo, uno per uno, accompagnati da Giorgio Armani in persona è un’esperienza assolutamente unica, “racchiusa nello spazio e nel tempo d’un sogno”. Lo stilista ha deciso di aprire le porte del suo Palazzo Orsini, nel cuore di Milano, a una cerchia ristretta di giornalisti (tamponati) per presentare in anteprima le sue nuove creazioni d’haute couture, concedendogli il privilegio di visionare questi capi pensati per una “donna gentile” di cavalcantiana memoria. E si resta proprio senza respiro, incapaci di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Non ci sono parole migliori di queste, scritte secoli fa da William Shakespeare, per descrivere gli abiti della nuova collezione di. Ammirarli, dal vivo, uno per uno, accompagnati dain persona è un’esperienza assolutamente unica, “racchiusa nello spazio e nel tempo d’un sogno”. Lo stilista ha deciso di aprire le porte del suo Palazzo Orsini, nel cuore di Milano, a una cerchia ristretta di giornalisti (tamponati) perre in anteprima le sue nuove creazioni d’haute couture, concedendogli il privilegio di visionare questi capi pensati per una “donna gentile” di cavalcantiana memoria. E si resta proprio senza respiro, incapaci di ...

