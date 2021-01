GF VIP | Andrea Zenga duro con suo padre Walter Zenga

(Di domenica 31 gennaio 2021) Nel corso dell’ultima puntata andata in onda,ha incontrato suogiunto a Roma da Dubai per un confronto con suo figlio. GF VIP news, il pensiero diè quello dell’incontro con ilNella giornata di Ieri, il pensiero di, si è focalizzato soprattutto sull’incontro avuto nel corso della puntata di venerdì con suo. A riprendere il discorso sono state Carlotta Dell’isola e Samantha De Grenet. Quest’ultima si è detta dispiaciuta per il comportamento di, per l’immaturità riguardo al suo ...

laplaciano : RT @oocgfvip5: Alessandra Sgolastra: “e tanti auguri che oggi è il tu compleanno” Andrea Zenga: “era ieri” Alessandra: *verso strano* da T… - Methamorphose30 : RT @oocgfvip5: Alessandra Sgolastra: “e tanti auguri che oggi è il tu compleanno” Andrea Zenga: “era ieri” Alessandra: *verso strano* da T… - jadestuxedo : RT @oocgfvip5: Alessandra Sgolastra: “e tanti auguri che oggi è il tu compleanno” Andrea Zenga: “era ieri” Alessandra: *verso strano* da T… - francyriki : RT @oocgfvip5: Alessandra Sgolastra: “e tanti auguri che oggi è il tu compleanno” Andrea Zenga: “era ieri” Alessandra: *verso strano* da T… - silvia_amt : RT @oocgfvip5: Alessandra Sgolastra: “e tanti auguri che oggi è il tu compleanno” Andrea Zenga: “era ieri” Alessandra: *verso strano* da T… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Andrea

... famosa ed apprezzata giornalista settantenne, nella casa del grande fratello, Stefano ... arriva lei ? donna priva di empatia e sensibilità, altro giro altro regalo? ForzaZenga!". Bettarini ......posto si sta pensando a Giulia De Lellis (ex corteggiatrice ed ex fidanzata del tronista... ( ) Ma iche si sono candidati a partecipare alla nuova trasmissione di Maria sono davvero numerosi.Dopo l’emozionante incontro con suo figlio Andrea all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Walter Zenga questa sera, 31 Gennaio 2021, sarà ospite di Live: Non è la D’Urso.Nel corso dell’ultima puntata andata in onda, Andrea Zenga ha incontrato suo padre Walter giunto a Roma da Dubai per un confronto con suo figlio. GF VIP news, il pensiero di Andrea Zenga è quello dell ...