'Gf Vip 5?, Simone Gianlorenzi ospite in radio commenta i rumor che vorrebbero Stefania Orlando come opinionista dell"Isola 15', poi lancia una frecciatina a Giulia Elettra Gorietti (Di domenica 31 gennaio 2021) Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando – una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 5 – è stato ospite nella puntata del 30 gennaio della trasmissione radiofonica Non Succederà Più in onda su radio radio. Intervistato da Giada Di Miceli ha detto scherzosamente di essere "felicemente single" visto il percorso di Stefania ed il successo che sta riscuotendo. Riguardo al reality ha affermato che i protagonisti sono oramai rinchiusi da più di 4 mesi e la stanchezza è più che plausibile e soprattutto si trovano sotto la pressione psicologica degli autori che sicuramente aiutano lo sviluppo di certe dinamiche. In merito, le sue parole sono state le seguenti: Non vedo l'ora di vedere Stefy per farmi raccontare tutto, i ...

