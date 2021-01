Genoa | Ballardini | “Ringrazio i miei ragazzi Strootman? Un esempio”

(Di domenica 31 gennaio 2021)è rimasto ampiamente soddisfatto della prova del suoa Crotone, non c’era miglior modo di preparare la gara contro il Napoli. Il mister ha guadagnato ben dieci punti nelle ultime quattro gare e sta dimostrando di avere i numeri per una salvezza agevole. L’allenatore ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara vinta per 3-0 allo Scida di Crotone. Crotone-0-3: Destro guida i Grifoni con una doppietta Cosa ha dettodopo la vittoria del suosul Crotone? Mister, tre punti arrivato in uno scontro diretto importantissimo “E’ vero, penso che ilabbia meritato la vittoria, non era facile, perché qui soprattutto tante squadre hanno fatto fatiche e diverse hanno perso in maniera evidente. Complimenti al...

Il dato fa ancora più impressione se paragonato all'andamento delpre: 7 punti in 13 partite, solo 2 nelle ultime 8. E dire che in tanti hanno storto il naso quando, il 21 dicembre, ...Commenta per primo Al termine della sfida vinta in casa del Crotone, il centrocampista del Grifone Milan Badelj ha commentato la bella prova dei ragazzi diai microfoni diChannel : 'All'inizio non era facile e anche loro ci hanno messo tutto come approccio e atteggiamento - ha spiegato regista croato - Non era una gara facile sia per il ...Crotone, domenica 31 Gennaio 2021. CROTONE: Cordaz; Magallan (69' Djidji), Marrone, Golemic; P. Pereira (46' Rispoli), Zanellato (69' Eduardo), Benali, Reca; Messias; Di Carmine (55' Riviere), Simy. A ...Nel pomeriggio sono arrivate buone notizie anche da Napoli, dove il Parma è stato affondato dalle reti di Elmas e Politano: gli emiliani restano penultimi a quota 13punti, a meno otto dai bianconeri ...