Gabriel Garko in ospedale, il video con la flebo preoccupa i fan: «Come sta?» (Di domenica 31 gennaio 2021) Fan preoccupati per Gabriel Garko dopo che l'attore ha pubblicato una storia su Instagram dall'ospedale o da una clinica. I video lo mostrano attaccato alla flebo. Poche parole in cui non spiega cosa gli sia accaduto, ma rassicura i followers sulle sue condizioni di salute. In molti si sono chiesti Come stia e perché si sia reso necessario intervenire con una flebo. C'è ancora il mistero sul suo stato. «Oggi flebo, ma va tutto bene», assicura l'attore, che tranquillizza i follower con il suo sorriso. Potrebbe essere stato necessario reidratarlo oppure somministrargli dei medicinali. L'attore ha avuto il Covid recentemente e l'episodio potrebbe essere legato agli strascichi ...

