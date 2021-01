Dipendente va in pensione: lo festeggiano in un ufficio pubblico con una torta di Mussolini (Di domenica 31 gennaio 2021) Un'enorme mancanza di rispetto verso la democrazia e l'adorazione per qualcosa che dovrebbe essere morto e sepolto: il fascismo vive ancora proprio grazie a queste cose qui. Ad una festa per la ... Leggi su globalist (Di domenica 31 gennaio 2021) Un'enorme mancanza di rispetto verso la democrazia e l'adorazione per qualcosa che dovrebbe essere morto e sepolto: il fascismo vive ancora proprio grazie a queste cose qui. Ad una festa per la ...

NotizieFrance : Dipendente IV Municipalità festeggia pensione con torta Mussolini, Europa Verde: “Episodio vergognoso”… - huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Scisciano : Napoli, Festeggiamenti in Municipalità con Mussolini sulla torta. Perrella: “Gesto oltraggioso e anti costituzional… - gjscco : RT @Area51cinqueuno: #Napoli Mussolini sulla torta del dipendente che va in pensione. Indagine in IV Municipalità Senza olio di palma ma… -