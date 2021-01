Debra Jo Rupp su WandaVision | “È una serie Marvel | tutto è possibile! Assolutamente tutto”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Intervista aJo: la comica è in, ma potremmo vederla presto, oltre che su Disney Plus, anche in altri titoli. L'abbiamo amata in Seinfeld, Friends (in cui è la mamma di Phoebe) e That '70s Show:Joè una veterana delle sitcom americane e quindi non c'era attrice più adatta di lei a partecipare a un progetto come. Dal 15 gennaio su Disney Plus, la primatv delCinematic Universe comincia come una classica sitcom anni '50, poi a ogni episodio si cambia decennio. L'attrice ha il ruolo della signora Hart, la moglie del capo di Visione (Paul Bettany). La vediamo la prima volta proprio in casa di Wanda (Elizabeth Olsen) e Visione. Ma come …

WandaVision: una particolare scena della serie L'abbiamo amata in Seinfeld, Friends (in cui è la mamma di Phoebe) e That '70s Show: Debra Jo Rupp è una veterana delle sitcom americane e quindi non c'era attrice più adatta di lei a partecipare a un progetto come WandaVision . Dal 15 gennaio su Disney Plus , la prima serie tv del ...WandaVision, la recensione: la prima serie tv del MCU è una gemma (di follia) Un omaggio più diretto è la scelta di Debra Jo Rupp come moglie del capo, poiché l'attrice è una veterana di That '70s ...