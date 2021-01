Dalla difesa del Bunga Bunga al sostegno di Conte. Mariarosaria Rossi benedice Giuseppi: “C’è solo lui” (Di domenica 31 gennaio 2021) Forse da mesi, anni, aspettava questo momento. Emanciparsi da quell’etichetta di “badante” di Silvio Berlusconi che ne avevano segnato il percorso politico, per elevarsi a statista, in grado di decidere le sorti dei governi. Maria Rosaria Rossi, la senatrice che ha lasciato Forza Italia per entrare nella truppa dei “responsabili”, oggi ha varcato la porta di Montecitorio con il suo vestito migliore per andare a comunicare al “traghettatore” Fico la disponibilità del gruppo degli “europeisti” a sostenere un Conte-Ter. Il giorno di gloria e secondo alcuni anche di “vendetta” nei confronti di quell’entourage berlusconiana che a quanto pare negli ultimi tempi l’aveva emarginata dal “cerchio magico”. Maria Rosaria Rossi e l’idillio con Conte ”Abbiamo ribadito la nostra disponibilità a sostenere un governo politico, che, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 31 gennaio 2021) Forse da mesi, anni, aspettava questo momento. Emanciparsi da quell’etichetta di “badante” di Silvio Berlusconi che ne avevano segnato il percorso politico, per elevarsi a statista, in grado di decidere le sorti dei governi. Maria Rosaria, la senatrice che ha lasciato Forza Italia per entrare nella truppa dei “responsabili”, oggi ha varcato la porta di Montecitorio con il suo vestito migliore per andare a comunicare al “traghettatore” Fico la disponibilità del gruppo degli “europeisti” a sostenere un-Ter. Il giorno di gloria e secondo alcuni anche di “vendetta” nei confronti di quell’entourage berlusconiana che a quanto pare negli ultimi tempi l’aveva emarginata dal “cerchio magico”. Maria Rosariae l’idillio con”Abbiamo ribadito la nostra disponibilità a sostenere un governo politico, che, ...

