Da noi…a ruota libera | Lino Guanciale e il suo peggior difetto

Leggi su dilei

(Di domenica 31 gennaio 2021)è l’attore più amato del momento. Ogni serie che lo vede protagonista diventa un successo e vanta ascolti da capogiro. È accaduto con tutte le fiction Rai in cui ha recitato e la tendenza è stata confermata anche con la sua nuova serie Il commissario Ricciardi, che ha esordito sfiorando i sei milioni di telespettatori. L’attore è intervenuto nel corso di Daper ripercorrere le tappe salienti della sua carriera, dalla scuola di recitazione ai premi, fino ai trionfi televisivi. Da Che Dio ci aiuti a L’allieva e Non dirlo al mio capo,si è sempre trovato a lavorare con donne bellissime, scatenando spesso le invidie dei suoi amici, come lui stesso ha raccontato a Francesca Fialdini. Ma nel corso dell’intervista il bell’interprete ha avuto modo di ...