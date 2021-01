Crisi governo | Conte ter o elezioni? Viene fuori anche una possibile data

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ladiè, al momento, riuscita a scippare le prime pagine dei giornali al coronavirus. L'attenzione mediatica per capire se all'orizzonte ci sarà unter, undi larghe intese o leè massima. Oggi c'è consapevolezza che mettere in piedi un esecutivo e un maggioranza stabile passa soprattutto dalla possibilità di ricucire con Matteo Renzi ed Italia Viva da parte di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. A mettere in rilievo quella che può essere la posizione dei dem è stato Goffredo Bettini in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.di, parla Goffredo Bettini L'esponente del maggiore partito del centrosinistra ha ribadito la disponibilità a creare le condizioni per un ritorno alla maggioranza che aveva ...