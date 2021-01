Ciclismo | Nibali | “Ho approcciato la stagione in modo diverso | voglio correre con la mente libera”

Leggi su sportface

(Di domenica 31 gennaio 2021) Tutto pronto per l’esordio stagionale di Vincenzo, che avverrà all’Etoile de Bessèges nella giornata di mercoledì 3 febbraio. Il ciclista è intervenuto al sito ufficiale della Trek-Segafredo: “Non vedo l’ora di tornare a. Quest’anno ho deciso di approcciare lain maniera diversa rispetto al solito, lavorando durain inverno e modificando le mie abitudini.arrivare al meglio a tre appuntamenti in particolare, ovvero le Olimpiadi, il Giro e il Tour. La mia speranza è che questa situazione precaria possa terminare il prima possibile – ha spiegato– Il mio obiettivo? Tornare in sella con ladalle aspettative per il futuro. Ormai credo di non aver nulla più da dimostrare, ma...