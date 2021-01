Calcio: il Napoli riparte grazie a Elmas e Politano, Parma battuto 2-0 (2) (Di domenica 31 gennaio 2021) (Adnkronos) – In avvio di ripresa ci prova il Parma con Cornelius ma il suo destro si spegne a lato. Al quarto d’ora pericoloso Insigne con un destro a giro che termina di poco fuori alla sinistra di Sepe. Al 23? si fanno vedere ancora gli ospiti con un colpo di testa di Kurtic, su assist di Conti, che non inquadra la porta. Alla mezz’ora ancora Elmas con un destro a giro deviato in angolo da Osorio. Al 37? arriva il raddoppio di Politano. L’ex Inter va a segno con un sinistro da fuori area che sfrutta una deviazione di Osorio che inganna il portiere ducale. Nel finale Insigne vicino al tris ma il suo diagonale mancino si ferma sul palo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 31 gennaio 2021) (Adnkronos) – In avvio di ripresa ci prova ilcon Cornelius ma il suo destro si spegne a lato. Al quarto d’ora pericoloso Insigne con un destro a giro che termina di poco fuori alla sinistra di Sepe. Al 23? si fanno vedere ancora gli ospiti con un colpo di testa di Kurtic, su assist di Conti, che non inquadra la porta. Alla mezz’ora ancoracon un destro a giro deviato in angolo da Osorio. Al 37? arriva il raddoppio di. L’ex Inter va a segno con un sinistro da fuori area che sfrutta una deviazione di Osorio che inganna il portiere ducale. Nel finale Insigne vicino al tris ma il suo diagonale mancino si ferma sul palo. L'articoloWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli Parma, D'Aversa: 'Quando si perde non si può essere soddisfatti'

NAPOLI - Scuote la testa Roberto D'Aversa : il suo Parma ha giocato una bella partita in casa del Napoli , ma non è bastato per evitare la sconfitta, l'ennesima dei ducali in questa stagione così complicata. "Quella di oggi è stata una bella prestazione - afferma l'allenatore a Sky Sport nel post ...

Napoli, Gattuso respira: 2 - 0 al Parma, tanta sofferenza ma è quarto posto

... ma è il supporto sulla trequarti che viene a mancare e la vita non è mai difficile per i difensori del Napoli. Il Parma con la sua cronica debolezza in attacco non riesce a creare occasioni da gol e ...

Napoli-Parma, i convocati di Gattuso: recupera Petagna, sciolto il dubbio Lobotka [FOTO] CalcioNapoli24 Il Napoli piega il Parma 2-0, in gol Elmas e Politano

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli torna alla vittoria e si rilancia in campionato. Al “Maradona” bastano i gol di Elmas e Politano per superare il Parma 2-0 e restare a contatto con la zona Champions. Di ...

D’Aversa tuona: “Lo farò capire io alla squadra”

Il Parma resta penultimo dopo la sconfitta contro il Napoli al Maradona, Roberto D'Aversa si esprime così dopo la partita: "Se analizziamo i due gol presi ci abbiamo messo del nostro. Una squadra che ...

