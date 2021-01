Brescia, coppia muore cadendo in dirupo davanti alla figlia (Di domenica 31 gennaio 2021) commenta Afp Una coppia milanese, lei 35 anni e lui 49 , sono morti scivolando in un dirupo davanti agli occhi della figlia di cinque anni. E' accaduto sul monte Vareno , ad Angolo Terme, nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 gennaio 2021) commenta Afp Unamilanese, lei 35 anni e lui 49 , sono morti scivolando in unagli occhi delladi cinque anni. E' accaduto sul monte Vareno , ad Angolo Terme, nel ...

infoitcultura : Brescia, coppia cade in dirupo e muore davanti a figlia di 5 anni - BreakingItalyNe : MONTAGNA: Coppia di escursionisti scivolano in un dirupo davanti alla figlia di 5 anni ad Angolo Terme sul monte Va… - TgrRai : Angolo Terme (#Brescia): coppia muore in un dirupo sotto agli occhi della figlia di cinque anni. Altre notizie dal… - Handwriting01 : RT @SkyTG24: Angolo Terme, coppia muore cadendo in un dirupo davanti alla figlia - AValvecchia : RT @MediasetTgcom24: Brescia, coppia muore cadendo in dirupo davanti alla figlia #Vareno -