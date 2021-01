Berlusconi: «Serve un governo con le forze migliori. Forza Italia non si fa dettare la linea» (Di domenica 31 gennaio 2021) L'ex premier: «Nella nostra coalizione sensibilità diverse, ma rispetto reciproco. Io fedele a Salvini e Meloni in vista del Quirinale? Ipotesi irrispettosa. Renzi? Dice spesso cose giuste, ma il rapporto con lui dipende dalle scelte che farà» Leggi su corriere (Di domenica 31 gennaio 2021) L'ex premier: «Nella nostra coalizione sensibilità diverse, ma rispetto reciproco. Io fedele a Salvini e Meloni in vista del Quirinale? Ipotesi irrispettosa. Renzi? Dice spesso cose giuste, ma il rapporto con lui dipende dalle scelte che farà»

angelo_arcadu : RT @Corriere: «Renzi dice spesso cose giuste, ma non sempre è conseguente con quello che dice. Il rapporto con lui dipende dalle scelte che… - News24_it : RT @Corriere: Parla Berlusconi: «Ora serve un governo con le forze migliori. Forza Italia non si fa d... - Ultron65 : RT @Corriere: «Renzi dice spesso cose giuste, ma non sempre è conseguente con quello che dice. Il rapporto con lui dipende dalle scelte che… - KacperKita : RT @Corriere: Parla Berlusconi: «Ora serve un governo con le forze migliori. Forza Italia non si fa d... - Corriere : «Renzi dice spesso cose giuste, ma non sempre è conseguente con quello che dice. Il rapporto con lui dipende dalle… -