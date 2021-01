Ansia per Sofia Goggia a Garmisch, caduta e trasportata in barella (Di domenica 31 gennaio 2021) Apprensione per Sofia Goggia. Dopo l`annullamento della gara di oggi di Garmisch, poi spostata a domattina, Sofia Goggia è caduta mentre lasciava l`hospitality della zona di partenza per recuperare la zona di arrivo e tornare in albergo. Immediato l'intervento dei soccorritori che hanno dovuto trasportarla in barella.La gara è stata spostata a domani proprio a causa della nebbia, situazione che evidentemente ha reso molto difficoltosa la discesa per recuperare la zona d`arrivo. La caduta sarebbe avvenuta non sulla pista di gara ma su quella laterale, proprio in prossimità della zona del parcheggio. Si trovava quindi in neve fresca. A essere interessato il ginocchio. La prima diagnosi è quella di un trauma distorsivo al ginocchio destro e si sta recando ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 31 gennaio 2021) Apprensione per. Dopo l`annullamento della gara di oggi di, poi spostata a domattina,mentre lasciava l`hospitality della zona di partenza per recuperare la zona di arrivo e tornare in albergo. Immediato l'intervento dei soccorritori che hanno dovuto trasportarla in.La gara è stata spostata a domani proprio a causa della nebbia, situazione che evidentemente ha reso molto difficoltosa la discesa per recuperare la zona d`arrivo. Lasarebbe avvenuta non sulla pista di gara ma su quella laterale, proprio in prossimità della zona del parcheggio. Si trovava quindi in neve fresca. A essere interessato il ginocchio. La prima diagnosi è quella di un trauma distorsivo al ginocchio destro e si sta recando ...

