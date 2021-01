VIDEO Luna Rossa-American Magic | Prada Cup | le regate vissute on-board sulle due barche

Leggi su oasport

(Di sabato 30 gennaio 2021) Le semifinali dellaCup 2021 sono ufficialmente andate in archivio con il trionfo diPirelli, che ha asfaltatoimponendosi per 4-0 nella serie e staccando il pass per la finale delle Challenger Series contro gli inglesi di Ineos Team UK. Nella notte si sono disputate gara 3 e gara 4, entrambe vinte abbastanza agevolmente dalla flotta italiana con condizioni di vento medio in progressivo aumento nel corso del pomeriggio neozelandese. James Spithill e Francesco Bruni, dopo un sostanziale pareggio nella prima partenza di giornata, hanno fatto la differenza nella regata decisiva con una perfetta fase di pre-start che ha indirizzato il quarto atto della serie nei binari di. Niente da fare per Patriot, capace ...