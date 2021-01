Un’ora e mezza per pagare la bolletta | protesta alle Poste di Gerenzano

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 30 gennaio 2021) Raffica di proteste per le lunghe code all’ufficio postale di, sotto accusa per la lentezza degli sportelli: per il distanziamento, bisogna stare in paziente attesa all’esterno, al freddo. Emblematico il caso di un’anziana che ha preso il suo numerino9.20 e, dopo un’attesa che si prospettava decisamente lunga, ha deciso di andare a td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.