Un nuovo studio dice che i guanti usa e getta possono essere riutilizzati (Di sabato 30 gennaio 2021) I guanti creano una barriera tra la pelle e le superfici che tocchiamo. Fanno in modo di non trasferire i nostri oli corporei su queste superfici e non ci consentono di raccogliere microbi. I guanti non sono effettivamente necessari per le persone in condizione di salute nella norma, nonostante la pandemia di Covid-19. Tuttavia, in alcuni casi sono assolutamente cruciali e devono essere cambiati frequentemente. Questo è sia dispendioso che costoso. E allora cosa succederebbe se disinfettassimo questi guanti? Tizazu Mekonnen, autrice principale dello studio, ha dichiarato: “Il farmacista mi ha detto che a causa della carenza di DPI stava disinfettando e riutilizzando i suoi guanti più volte. Dopo aver parlato con lei, ho scoperto che non esisteva uno studio completo ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Icreano una barriera tra la pelle e le superfici che tocchiamo. Fanno in modo di non trasferire i nostri oli corporei su queste superfici e non ci consentono di raccogliere microbi. Inon sono effettivamente necessari per le persone in condizione di salute nella norma, nonostante la pandemia di Covid-19. Tuttavia, in alcuni casi sono assolutamente cruciali e devonocambiati frequentemente. Questo è sia dispendioso che costoso. E allora cosa succederebbe se disinfettassimo questi? Tizazu Mekonnen, autrice principale dello, ha dichiarato: “Il farmacista mi ha detto che a causa della carenza di DPI stava disinfettando e riutilizzando i suoipiù volte. Dopo aver parlato con lei, ho scoperto che non esisteva unocompleto ...

SpotifyItaly : 'Discovering' è il nostro nuovo format che racconta il processo creativo dei produttori musicali e la genesi dei lo… - andreabettini : 28 trilioni di tonnellate: è il ghiaccio perso dal pianeta fra il 1994 e il 2017. Equivale a una calotta alta 100 m… - libellula58 : RT @edigram: Cosa + frustrante della pandemia x chi deve fornire risposte/soluzioni,è che troppi frettolosi non capiscono che 1 fenomeno nu… - edigram : Cosa + frustrante della pandemia x chi deve fornire risposte/soluzioni,è che troppi frettolosi non capiscono che 1… - Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: LA CORSA DELLA LEGA PER SPOSTARE LA SEDE 17mila euro al contabile Scillieri per domiciliare il nuovo partito nel suo… -