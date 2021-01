Tutto facile per l’Inter, poker servito al Benevento: le seconde linee sfruttano l’occasione (Di sabato 30 gennaio 2021) Sulla scia del derby vinto in Coppa e in risposta a Milan e Juventus che avevano vinto nel pomeriggio: l’Inter serve il poker al Benevento e vince una partita cominciata bene e finita meglio contro un avversario oggi davvero ai minimi termini. Conte può sorridere sotto tanti punti di vista, a cominciare dal terzo clean sheet consecutivo, passando per l’ottima prestazione di alcune seconde linee. Su tutti, quella di Eriksen schierato regista al posto di Brozovic, ma anche Gagliardini che ha dato sostanza in mezzo al campo, Ranocchia che non ha fatto assolutamente rimpiangere De Vrij e l’ingresso nel finale di Sensi che prova a ritrovare confidenza col terreno di gioco dopo le continue assenze. E poi, la doppietta ininfluente di Romelu Lukaku che dimostra di aver superato meglio di Ibrahimovic le ... Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Sulla scia del derby vinto in Coppa e in risposta a Milan e Juventus che avevano vinto nel pomeriggio:serve ilale vince una partita cominciata bene e finita meglio contro un avversario oggi davvero ai minimi termini. Conte può sorridere sotto tanti punti di vista, a cominciare dal terzo clean sheet consecutivo, passando per l’ottima prestazione di alcune. Su tutti, quella di Eriksen schierato regista al posto di Brozovic, ma anche Gagliardini che ha dato sostanza in mezzo al campo, Ranocchia che non ha fatto assolutamente rimpiangere De Vrij e l’ingresso nel finale di Sensi che prova a ritrovare confidenza col terreno di gioco dopo le continue assenze. E poi, la doppietta ininfluente di Romelu Lukaku che dimostra di aver superato meglio di Ibrahimovic le ...

