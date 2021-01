Telecamere distrutte | bravata di un 19enne ubriaco davanti agli amici | denunciato il vandalo

Ultime Notizie dalla rete : Telecamere distrutte

ANCONA - Trovato il vandalo che nel tardo pomeriggio di domenica scorsa (24 gen), si era reso responsabile del danneggiamento di duedi video sorveglianza del Comune di Ancona , collocate nel sottopassaggio del centro per l'impiego di p.zza Salvo D'Acquisto. Si tratta di un ragazzo italiano 19enne, ubriaco al momento dei ...Undici le casein quell'evento, 700 le persone evacuate tra Montemagno e Noce. ... le intercettazioni e leche lo avrebbero ripreso in discesa dal monte in orario compatibile per ...ANCONA - Trovato il vandalo che nel tardo pomeriggio di domenica scorsa (24 gen), si era reso responsabile del danneggiamento di due telecamere di video sorveglianza del Comune di ...TERNI Lo scorso 11 gennaio un giovane ventenne ternano di origini rumene si presentava presso i carabinieri denunciando di aver subito una aggressione, con successiva rapina del ...