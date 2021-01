Striscia la Notizia | grave lutto | è morto Matteo Troiano

(Di sabato 30 gennaio 2021) Poche ore è venuto a mancare il noto pavarotto dilaper tutta la redazione di Antonio Ricci Undavvero inaspettato ala. Poche ore fa si è spento il pavarottoche spesso improvvisava canzoni non proprio corrette, nel famoso tg satirico. Una perdita L'articolo proviene da Leggilo.org.

Troiano aveva partecipato a svariati programmi tra cui Striscia la Notizia. Era Greggio che con ironia dava fine alle sue esibizioni le cui stonature ne avevano fatto un personaggio. Il conduttore ...Chi era Matteo Troiano , il 'Maestro Pavarotto' di Striscia la Notizia. Nato a Manfredonia (Foggia) il 7 agosto del 1942, Matteo Troiano era celebre per le sue esibizioni effettuate in maniera completamente stonata. La sua figura emergeva soprattutto ...