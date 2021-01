Samp - Juve, le pagelle: Keita - Candreva male, 5. Chiellini senza età, 7 (Di sabato 30 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 30 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

forumJuventus : Pirlo pre #SampJuve: 'Chiesa e Morata titolari, Fagioli rimarrà in prima squadra. Dybala lo valutiamo giorno per gi… - juventusfc : ?? ?? Focus sulla Sampdoria ?? - forumJuventus : Il Giornale: 'Juve, con la Samp via a 44 giorni di fuoco Inter, Roma, Napoli, Porto. In un mese e mezzo la Signora… - persemprecalcio : @Pirlo_official @juventusfc ???? Gli spunti di #SampJuve, un match con Giorgio Chiellini protagonista?????? - sportli26181512 : È Inter-Juve per un gioiello della Samp: fissato il prezzo: C'è anche la Juventus in corsa per ?Mikkel...… -