Renzi pone le condizioni: «Governo politico, ma non ad ogni costo». E chiede un programma scritto, il Mes e la testa di Arcuri (Di domenica 31 gennaio 2021) Un solo punto di contatto. Troppe, invece, le divergenze per sperare che dal primo giro di consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico emerga un quadro definito della prossima squadra di Governo. Movimento 5 Stelle, Partito democratico e Italia viva concordano praticamente solo sulla stipula di un contratto di Governo: un documento che impedisca ai partiti di maggioranza di sfilarsi dagli impegni presi. La fiducia reciproca, dunque, è completamente dissipata. Le consultazioni con Fico La prima delegazione a presentarsi a Montecitorio nella giornata di sabato (30 gennaio) è quella grillina. L'invito fatto da Italia viva a restare sui temi, e non sui nomi, cade nel vuoto: «La scelta di Conte come premier per noi è indiscutibile», ha detto Vito Crimi subito dopo l'incontro con Fico. «Cronoprogramma dettagliato in temi e ...

