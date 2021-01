Pessimo il discorso di Rudy Zerbi su Raffaele ad Amici 20: Arisa non ci sta e ha ragione (Di sabato 30 gennaio 2021) Amici è quel posto in cui fino a 5 minuti prima vedi l’esibizione di Giulia, con tutte le problematiche di una adolescente bullizzata che si porta dietro e vorresti solo abbracciarla. Pensi “ma che bei messaggi che si danno ai ragazzi e a chi segue da casa”. Poi però tutto cambia. Anche questa edizione del talent di Maria de Filippi è dalle mille incoerenze. Si predica bene ma spesso si razzola davvero molto male, come è successo nel corso della puntata di Amici 20 in onda oggi 30 gennaio 2021, quando la parola è passata a Rudy Zerbi che, dovendo giudicare la sua esibizione, si è spinto anche oltre. Un atteggiamento quello dell’insegnante ( che durante l’esibizione si è persino alzato per passeggiare nello studio) che non è piaciuto ad Arisa ma neppure al pubblico a casa. Abbiamo capito tutti qual è il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 30 gennaio 2021)è quel posto in cui fino a 5 minuti prima vedi l’esibizione di Giulia, con tutte le problematiche di una adolescente bullizzata che si porta dietro e vorresti solo abbracciarla. Pensi “ma che bei messaggi che si danno ai ragazzi e a chi segue da casa”. Poi però tutto cambia. Anche questa edizione del talent di Maria de Filippi è dalle mille incoerenze. Si predica bene ma spesso si razzola davvero molto male, come è successo nel corso della puntata di20 in onda oggi 30 gennaio 2021, quando la parola è passata ache, dovendo giudicare la sua esibizione, si è spinto anche oltre. Un atteggiamento quello dell’insegnante ( che durante l’esibizione si è persino alzato per passeggiare nello studio) che non è piaciuto adma neppure al pubblico a casa. Abbiamo capito tutti qual è il ...

