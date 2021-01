(Di sabato 30 gennaio 2021) La ventesima giornata del campionato di Serie B ha visto fra le altre, sfidarsi anche. La partita è terminata 1-1,per le due squadre. Con il punto guadagnato infatti, la classifica non cambia di molto. In questo momento i neroverdi occupano l’ottavo posto a quota 29 punti, subito sopra settimo, ilche di punti ne ha 31., in Tv e formazioni: com’è andatanon è stata una partita molto entusiasmante. I ritmi di gioco sono risultati alti solamente nel primo tempo. Poche azioni importanti hanno infatti caratterizzato il recupero. Entrambe le formazioni ...

MoliPietro : Pareggio amaro per Pordenone e Lecce - infoitsport : Torino, pareggio amaro contro la Fiorentina. Ma il Gallo finalmente si sblocca - ruslandzhebr : RT @calciofemita: ?Ashraf Seleman, @LazioWomen: “Pareggio amaro, serve più attenzione nei momenti chiave” ???? - LazioWomen : RT @calciofemita: ?Ashraf Seleman, @LazioWomen: “Pareggio amaro, serve più attenzione nei momenti chiave” ???? - calciofemita : ?Ashraf Seleman, @LazioWomen: “Pareggio amaro, serve più attenzione nei momenti chiave” ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Pareggio amaro

Unper la squadra piemontese che in undici contro nove non è riuscita a ribaltare il match e regalare i primi tre punti dell'era Nicola al Presidente Cairo; tre punti che sarebbero ...Unper il Torino. I granata fanno 1 - 1 con la Fiorentina nonostante il doppio vantaggio numerico. Nel post partita arriva il commento del tecnico granata Davide Nicola: "Il gioco è stato ...Pareggio amaro allo stadio Teghil: Pordenone - Lecce è terminata 1-1. Per sapere com'è andata la partita fra le due squadre, clicca qui!MANTOVA Dalla rivoluzione estiva a quella invernale. Il Saviatesta Mantova, dopo il cambio alla guida tecnica, è pronto a rimettere tutto in discussione.