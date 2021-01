Napoli, nuovo stop per Mertens: va in Belgio a curarsi (Di sabato 30 gennaio 2021) Dries Mertens ha avuto un riacutizzarsi dell’infortunio alla caviglia: andrà in Belgio a curarsi Brutte notizie per il Napoli e Gennaro Gattuso. Dries Mertens, nel corso della partita di Coppa Italia contro lo Spezia, ha avuto un riacutizzarsi dell’infortunio alla caviglia che lo avevo tenuto fuori un mese e il problema sembrerebbe più grave del previsto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il belga non ci sarà contro il Parma e non solo. Il numero 14 azzurro, infatti, si recherà in Belgio per curarsi nella clinica di Anversa che lo ha già ospitato a dicembre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Driesha avuto un riacutizzarsi dell’infortunio alla caviglia: andrà inBrutte notizie per ile Gennaro Gattuso. Dries, nel corso della partita di Coppa Italia contro lo Spezia, ha avuto un riacutizzarsi dell’infortunio alla caviglia che lo avevo tenuto fuori un mese e il problema sembrerebbe più grave del previsto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il belga non ci sarà contro il Parma e non solo. Il numero 14 azzurro, infatti, si recherà inpernella clinica di Anversa che lo ha già ospitato a dicembre. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Napoli, nuovo stop per #Mertens: le sue condizioni - 100x100Napoli : Così #Marrucco a Radio Punto Nuovo - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - Sky: 'Infortunio #Mertens: nuovo stop alla caviglia e va in Belgio a curarsi' ? - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - Sky: 'Infortunio #Mertens: nuovo stop alla caviglia e va in Belgio a curarsi' ?… - BelpassoAlberto : RT @scottotweet: #Mertens domani andrà di nuovo ad Anversa (in Belgio) per un nuovo ciclo di terapie alla caviglia. Resterà fuori per almen… -