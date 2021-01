Museo del Sannio, l’ex sindaco di Benevento Pietrantonio dona 22 reperti archeologici (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un nucleo di 22 reperti archeologici è stato donato al Museo del Sannio dal prof. Antonio Pietrantonio, già sindaco di Benevento. La volontà del donatore, manifestata all’Ente proprietario dell’Istituto con una lettera indirizzata al Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, che l’ha accettata con un atto formale a seguito dell’esame sui reperti condotto dal Direttore scientifico del Museo, prof. Marcello Rotili. Di Maria ha voluto esprimere all’ex Amministratore di Palazzo Mosti il suo personale e sincero ringraziamento e quello della Provincia tutta per il gesto. La proposta di donazione, corredata da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un nucleo di 22è statoto aldeldal prof. Antonio, giàdi. La volontà deltore, manifestata all’Ente proprietario dell’Istituto con una lettera indirizzata al Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, che l’ha accettata con un atto formale a seguito dell’esame suicondotto dal Direttore scientifico del, prof. Marcello Rotili. Di Maria ha voluto esprimere alAmministratore di Palazzo Mosti il suo personale e sincero ringraziamento e quello della Provincia tutta per il gesto. La proposta dizione, corredata da ...

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #30gennaio 1710; nasce a Torremaggiore #RaimondodiSangro, Principe di Sansevero, figura del primo… - MuseoEgizio : Facciamo i salti di gioia! Non abbiamo fatto in tempo ad annunciare la riapertura del Museo Egizio che in poche or… - repubblica : Rivoluzione Pilotta: a Parma il museo modello del XXI secolo - Contrastobooks : .#radici di #josefkoudelka @Robinson_Rep dedica il servizio di copertina alla mostra che ci guiderà alla scoperta… - Anubi_Inpw : RT @MuseoEgizio: Facciamo i salti di gioia! Non abbiamo fatto in tempo ad annunciare la riapertura del Museo Egizio che in poche ore avete… -