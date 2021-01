Merkel e Conte unici leader apprezzati tra quelli dei maggiori Paesi europei | per Sanchez e Macron gradimento sottozero

(Di sabato 30 gennaio 2021) Angelae Giuseppesono i solipoliticidai cittadini tradeisecondo il GlobalApproval Rating Tracker di Morning consult, società di intelligence di dati che ha iniziato queste rilevazioni a metà 2019. A ogni capo di Stato viene assegnato ogni settimana un punteggio calcolato come quota di residenti che esprimono approvazione meno quota che disapprova: quindi per esempio se unha il 60% die un 30% di cittadini che non lo apprezzano avrà un punteggio di 30. Al 27 gennaio, data dell’ultimo aggiornamento, la cancelliera tedesca era a 22 punti – subito sotto rispetto a Joe Biden, con 23 – ea 20, ...

5c1f43ac052e4ff : @RaffaelePizzati @carla91597355 @emifittipaldi @roma_paoletta Ah. Perché? Mica non poteva andare a parlare. A parte… - helloitsaturn : RT @pedroelrey: Stando all'ultimo aggiornamento del 'Global Leader Approval Rating Tracker' Conte e la Merkel sono gli unici due leader pol… - gingerdigaetano : RT @pedroelrey: Stando all'ultimo aggiornamento del 'Global Leader Approval Rating Tracker' Conte e la Merkel sono gli unici due leader pol… - lucialeone70 : RT @pedroelrey: Stando all'ultimo aggiornamento del 'Global Leader Approval Rating Tracker' Conte e la Merkel sono gli unici due leader pol… - InTheMeadow_ : RT @pedroelrey: Stando all'ultimo aggiornamento del 'Global Leader Approval Rating Tracker' Conte e la Merkel sono gli unici due leader pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel Conte

Il Fatto Quotidiano

Come spiegare il duello tra Renzi e? Hanno dato la notizia della caduta del governo, e ... La Cdu di Frau? Il partito a Berlino è corresponsabile per il disastro del nuovo aeroporto, ......nostra Repubblica che non ha mai visto - in 75 anni - una donna a Palazzo Chigi? Giuseppe... Anche i simboli contano: Angelanon si è mai dichiarata femminista e si può discutere se la sua ...Il Pd si è grillizzato, ha abdicato al riformismo per imbracciare un pauperismo anticapitalista». Il Movimento5stelle? «Come tutti i movimenti che arrivano al potere tende a occupare ogni spazio. Quan ...Milano, 29 gen. (LaPresse) – Luigi Abete, come già da tempo reso noto, lascia la carica di presidente di Bnl Bnp Paribas alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione della Banca, in occa ...