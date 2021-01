Mandato esplorativo a Fico: il trucco per la pace che porta al Conte Ter (Di sabato 30 gennaio 2021) Tra i due litiganti ci vuole un terzo che non goda ma faccia da paciere: il Mandato esplorativo a Fico che Mattarella ha affidato al presidente della Camera si racchiude in questo concetto. Non bruciare il nome di Conte e far riavvicinare l’Avvocato del Popolo e Matteo Renzi. Per un nuovo governo con più o meno la stessa maggioranza. Il piano riuscirà? Il compito del Mandato esplorativo a Roberto Fico in realtà è duplice: il nome di Conte è fondamentale anche per ricompattare il Movimento 5 Stelle in acque molto agitate dopo la fatwa di Di Battista che non ha affatto gradito la posizione presa dal M5S che non ha posto veti su Italia Viva al Quirinale. Cosa farà dunque Fico nei quattro giorni del suo Mandato ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Tra i due litiganti ci vuole un terzo che non goda ma faccia da paciere: ilche Mattarella ha affidato al presidente della Camera si racchiude in questo concetto. Non bruciare il nome die far riavvicinare l’Avvocato del Popolo e Matteo Renzi. Per un nuovo governo con più o meno la stessa maggioranza. Il piano riuscirà? Il compito dela Robertoin realtà è duplice: il nome diè fondamentale anche per ricompattare il Movimento 5 Stelle in acque molto agitate dopo la fatwa di Di Battista che non ha affatto gradito la posizione presa dal M5S che non ha posto veti su Italia Viva al Quirinale. Cosa farà dunquenei quattro giorni del suo...

