Manchester United, Neville in tackle su Martial: “Sta attraversando un momento difficile. Quando conta gioca sempre Cavani” (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Manchester United nonostante il pareggio odierno contro l'Arsenal si trova secondo in classifica, a tre lunghezze dai cugini del Manchester City.Premier League, Arsenal-Manchester United 0-0: pareggio a reti bianche tra Solskjær e Arteta. La classificaUno dei rinforzi più apprezzati in questo inizio di stagione è senza dubbio Edinson Cavani che sta trovando molto spazio, scalando rapidamente le gerarchie di Solskjaer. Anthony Martial, nelle ultime 25 partite, è riuscito a segnare solamente in 5 occasioni, e l'allenatore finlandese sta optando sempre di più per schierare dal primo minuto l'ex centravanti del Palermo.L'ex leggenda del Manchester United, Gary Neville, ha espresso la sua opinione sullo ... Leggi su mediagol (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilnonostante il pareggio odierno contro l'Arsenal si trova secondo in classifica, a tre lunghezze dai cugini delCity.Premier League, Arsenal-0-0: pareggio a reti bianche tra Solskjær e Arteta. La classificaUno dei rinforzi più apprezzati in questo inizio di stagione è senza dubbio Edinsonche sta trovando molto spazio, scalando rapidamente le gerarchie di Solskjaer. Anthony, nelle ultime 25 partite, è riuscito a segnare solamente in 5 occasioni, e l'allenatore finlandese sta optandodi più per schierare dal primo minuto l'ex centravanti del Palermo.L'ex leggenda del, Gary, ha espresso la sua opinione sullo ...

