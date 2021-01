LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix in DIRETTA: Clement Noel si sblocca sulla neve di casa! Azzurri lontanissimi (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31: per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani con un altro Slalom speciale maschile sempre a Chamonix. Inizio alle 9.30, grazie per averci seguito e buona giornata 13.28: Questa la classifica di Coppa del Mondo maschile: 1 PINTURAULT Alexis FRA 892 2 SCHWARZ Marco AUT 626 3 ODERMATT Marco SUI 607 4 KILDE Aleksander Aamodt NOR 560 5 MEILLARD Loic SUI 526 6 ZUBCIC Filip CRO 478 7 MAYER Matthias AUT 464 8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 444 9 KRIECHMAYR Vincent AUT 391 10 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 387 13.26: Questa la classifica di Coppa del Mondo di Slalom speciale maschile: 1 SCHWARZ Marco AUT 549 2 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 387 3 Noel Clement FRA 373 4 ZENHAEUSERN Ramon SUI 363 5 FELLER Manuel AUT 324 6 STRASSER Linus GER ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31: per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani con un altrospeciale maschile sempre a. Inizio alle 9.30, grazie per averci seguito e buona giornata 13.28: Questa la classifica di Coppa del Mondo maschile: 1 PINTURAULT Alexis FRA 892 2 SCHWARZ Marco AUT 626 3 ODERMATT Marco SUI 607 4 KILDE Aleksander Aamodt NOR 560 5 MEILLARD Loic SUI 526 6 ZUBCIC Filip CRO 478 7 MAYER Matthias AUT 464 8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 444 9 KRIECHMAYR Vincent AUT 391 10 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 387 13.26: Questa la classifica di Coppa del Mondo dispeciale maschile: 1 SCHWARZ Marco AUT 549 2 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 387 3FRA 373 4 ZENHAEUSERN Ramon SUI 363 5 FELLER Manuel AUT 324 6 STRASSER Linus GER ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Chamonix in DIRETTA: azzurri a caccia della rimonta si riparte alle 12.30 - #alpino #Slalom… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Chamoniz in DIRETTA: Alex Vinatzer cerca la scintilla, Razzoli mina vagante - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix in DIRETTA: 5 italiani qualificati, si riparte alle 12.30 - SkySport : Marcialonga, domenica 31 gennaio al via la 50^ edizione LIVE su Sky - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Garmisch in DIRETTA: show di Lara Gut-Behrami e vittoria ipotecata - #alpino #SuperG… -