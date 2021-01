Inter-Benevento | Inzaghi | “La salvezza il nostro Scudetto Lapadula-Ranocchia? Pasqua ci ha detto di aver sbagliato…”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ilcrolla a "San Siro".4-0: è questo il risultato della sfida traandata in scena questa sera allo stadio "Giuseppe Meazza". A decidere un'autorete di Improta e i gol dei soliti Lautaro e Lukaku. Un ko analizzato al triplice fischio dal tecnico giallorosso Filippovenuto ai microfoni di DAZN a margine della sfida."Una partita complicata che si era messa subito male. Abbiamo avuto la palla dell'uno a uno: l'arbitro alla fine ci hache ha sbagliato. Abbiamo preso gol sul primo cross, poi l'è una squadra straordinaria e dopo il tre a zero, sul quale ci siamo fatti gol da soli, abbiamo smesso di giocare. Abbiamo avuto anche qualche palla-gol, ma giocare contro l'è difficile. Non parlo mai finita ...

Sono contento all'. La gente si è sempre comportata bene nei miei confronti, società e mister ... Non c'era bisogno del gol alper festeggiare un prolungamento ormai concluso, ma quel ...Un secco 4 - 0 per rispondere alla vittoria del Milan a Bologna e rincorrere ancora lo scudetto. L'batte ile tiene viva la lotta al primo posto in classifica, che dista sempre 2 punti. Al termine della partita ha parlato a DAZN Lautaro Martinez , autore di un gol e un assist contro ...Filippo Inzaghi al termine di Inter-Benevento: Lì o è giallo o è rigore. Se si andava sull'1-1, magari... Peccato, perché poi la squadra ha mollato.Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni: “Era una partita complicata, si è messa subito male: ...