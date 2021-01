Green Game | a scuola di riciclo

(Di sabato 30 gennaio 2021) I Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed ildegli Imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea hanno ideato un progetto per affiancare i ragazzi e i loro insegnanti nell’educazione ambientale, parte essenziale nella formazione di una cittadinanza attiva e responsabile. L’edizione 2021 delDigital si pone come obiettivo quello di sensibilizzare e coinvolgere i giovani sui temi dell’economia circolare, offrendo loro una più ampia visione circa la concreta opportunità di ridurre la produzione di rifiuti, fare una corretta raccolta differenziata e valorizzare ildegli imballaggi in alluminio, carta e cartone, plastica, vetro e acciaio. Gli studenti potranno partecipare alDigital sia dache da casa. Si ...

L'edizione 2021 del Green Game Digital si pone come obiettivo quello di sensibilizzare e coinvolgere i giovani sui temi dell'economia circolare, offrendo loro una più ampia visione circa la concreta opportunità di ridurre la produzione di rifiuti, fare una corretta raccolta differenziata e valorizzare il riciclo degli imballaggi. Dopo diverse edizioni in presenza, condotte con successo in molte regioni italiane (Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Lazio e Campania) l'edizione 2021 del Green Game DIGITAL si pone un obiettivo ambizioso. L'anno scolastico 2020-21 è senza dubbio l'anno in cui la didattica a distanza ha ottenuto maggiore spazio, diventando di fatto una regola e non più un'eccezione quando si parla di formazione scolastica. Il tour prenderà il via il 3 febbraio da Ferrara e coinvolgerà anche le Scuole di Udine e provincia. Potranno partecipare le scuole che faranno arrivare prima l'iscrizione.