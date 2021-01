Governo: Ferraresi (M5S), 'Conte ottimo punto di equilibrio, in queste ore si discute nel gruppo' (Di sabato 30 gennaio 2021) Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "Conte è un ottimo punto di equilibrio, io spero in un Conte Ter". A parlare è il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi (M5S), a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Palermo. "Bisognerebbe avere la palla di cristallo per sapere cosa accade - dice - ma sono ottimista che in tempi abbastanza brevi si possa raggiungere una soluzione. Lo richiedono il problema dei vaccini, i ristori, ma anche della giustizia, del recovery e delle risorse da utilizzare in breve tempo. Ma sono ottimista". "Mi auguro che si raggiunge una soluzione, si deve parlare in queste ore, si deve capire quali sono le soluzioni percorribili e sicuramente affrontare anche quello che il Capo dello stato ci ha chiesto- prosegue ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "è undi, io spero in unTer". A parlare è il sottosegretario alla Giustizia Vittorio(M5S), a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Palermo. "Bisognerebbe avere la palla di cristallo per sapere cosa accade - dice - ma sono ottimista che in tempi abbastanza brevi si possa raggiungere una soluzione. Lo richiedono il problema dei vaccini, i ristori, ma anche della giustizia, del recovery e delle risorse da utilizzare in breve tempo. Ma sono ottimista". "Mi auguro che si raggiunge una soluzione, si deve parlare inore, si deve capire quali sono le soluzioni percorribili e sicuramente affrontare anche quello che il Capo dello stato ci ha chiesto- prosegue ...

