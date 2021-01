GF VIP, Giulia De Lellis attacca Pierpaolo ed Elisabetta e difende l'amica Salemi (Di sabato 30 gennaio 2021) Nonostante la sua avventura al Grande Fratello Vip si sia conclusa già da un pò, Giulia De Lellis ha continuato a seguire con molto interesse le avventure dei suoi ex coinquilini. Nelle scorse ore, l'influencer romana è intervenuta su Instagram commentando il «triangolo amoroso» tra Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, prendendo le difese di quest'ultima. Dopo essere stato nominato secondo finalista nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello VIP andata in onda ieri venerdì 29 gennaio, la produzione del programma ha concesso all'ex corteggiatore di Uomini e Donne di avere un confronto con la EliGreg con la quale sembrava avesse instaurato un fortissimo legame nella prima fase del reality. Una volta entrato in studio, Alfonso Signorini ha messo Pretelli ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 30 gennaio 2021) Nonostante la sua avventura al Grande Fratello Vip si sia conclusa già da un pò,Deha continuato a seguire con molto interesse le avventure dei suoi ex coinquilini. Nelle scorse ore, l'influencer romana è intervenuta su Instagram commentando il «triangolo amoroso» traPretelli,Gregoraci e, prendendo le difese di quest'ultima. Dopo essere stato nominato secondo finalista nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello VIP andata in onda ieri venerdì 29 gennaio, la produzione del programma ha concesso all'ex corteggiatore di Uomini e Donne di avere un confronto con la EliGreg con la quale sembrava avesse instaurato un fortissimo legame nella prima fase del reality. Una volta entrato in studio, Alfonso Signorini ha messo Pretelli ...

fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - Smile_Isa7 : - fraancescaxhz : quindi domenica vip si fa? e conduce giulia? #TZVIP - infoitcultura : Nervosismo, litigi e abbracci nella notte per Giulia e Pierpaolo - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - valefesta84 : RT @OnlyTZ_: Ma solo io vorrei che domenica vip fosse condotta da Stefania Orlando? Deve far vedere quanto vale come conduttrice, Giulia ab… -