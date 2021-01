“festini” a base di sesso e droga 5 arresti per traffico di stupefacenti

(Di sabato 30 gennaio 2021) “Vascello fantasma” è il nome della vasta operazione condotta congiuntamente dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri e dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine, sotto la direzione del Sostituto Procuratoredella Repubblica di Udine, dott. Giorgio Milillo, nei confronti di un’organizzazione criminale dedita al riciclaggio di denaro e aldie armi.Le indagini di polizia giudiziaria, iniziate alla fine del 2019 e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, sono state condotte anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche e della geolocalizzazione consentendo, nella prima fase, di trarre in arresto un cittadino olandese di anni 45, stabilitosi di recente in Friuli, nonché la compagna di origine croata di 31 anni, mentre rientravano dalla confinante Repubblica Slovena, poiché ...

pairsonnalitesF : Festini a base di sesso e droga. Armi: cinque arresti / FOTO: Lo stesso aveva manifestato un tenore di vita elevato… - volalibera1 : RT @IlFriuli: Festini a base di sesso e droga in Friuli. Carabinieri e Fiamme gialle di Udine hanno sgominato un’organizzazione criminale d… - Giancarlo_67_gi : RT @Gazzettino: Riciclaggio, traffico di armi e festini a base di sesso e droga. Trovata un'arma modificata: «È da killer o da spia» https:… - ABosurgi : RT @Gazzettino: Riciclaggio, traffico di armi e festini a base di sesso e droga. Trovata un'arma modificata: «È da killer o da spia» https:… - Gazzettino : Riciclaggio, traffico di armi e festini a base di sesso e droga. Trovata un'arma modificata: «È da killer o da spia» -

Ultime Notizie dalla rete : festini base

... tra cui un uomo che, oltre alla cocaina, si interessava di reclutare le persone (in genere giovani donne) da condurre ai '' adi sesso e droga che si consumavano all'interno dell'...'Vascello fantasma' è il nome della vasta operazione condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri e dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di ...Venti i ragazzi multati per la normativa anti-covid e 2 le segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti. Prosciutto, salame, hashish e marijuana. Sono stati gli ingredienti di una festa di ...UDINE - Si chiama "Vascello fantasma" l'operazione condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Udine, sotto la direzione ...