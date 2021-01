Fedez spoilera la canzone di Sanremo 2021, rischio squalifica (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFedez a rischio squalifica dal Festival di Sanremo 2021. Il cantante avrebbe diffuso per errore sul suo profilo Instagram un breve filmato con il figlio nel quale si sente una piccola parte della canzone ‘Chiamami per nome’, con cui dovrebbe esibirsi sul palco dell’Ariston insieme a Francesca Michielin. Il post ‘incriminato’ è stato immediatamente rimosso e poi pubblicato correttamente, ma il video ha cominciato a circolare rapidamente sui social, dove inevitabilmente è scoppiata la polemica. Errore che potrebbe costare l’esclusione perché, come sempre, il regolamento prevede che non si possa far ascoltare prima la canzone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosqualifica dal Festival di. Il cantante avrebbe diffuso per errore sul suo profilo Instagram un breve filmato con il figlio nel quale si sente una piccola parte della‘Chiamami per nome’, con cui dovrebbe esibirsi sul palco dell’Ariston insieme a Francesca Michielin. Il post ‘incriminato’ è stato immediatamente rimosso e poi pubblicato correttamente, ma il video ha cominciato a circolare rapidamente sui social, dove inevitabilmente è scoppiata la polemica. Errore che potrebbe costare l’esclusione perché, come sempre, il regolamento prevede che non si possa far ascoltare prima la. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

