ELF CIV | Luca Vitali in Superbike con il team Improve Firenze Motor

Moto_it : Rispetto al 2019 i contatti complessivi del #CIV sono cresciuti del 200%, mentre quelli online del 266%. Il valore… - fmimolise : Media value ELF CIV 2020: boom dell’online. Contatti triplicati: Rispetto al 2019 i contatti complessivi del CIV so… - Alessio23776987 : Ciao sono Alessio Mattei ho 14 anni e sono pilota motociclistico FMI. Quest'anno parteciperò al Elf CiV PREMOTO/MOT… -

Ultime Notizie dalla rete : ELF CIV

Motosprint.it

: Roccoli resta in Supersport, ma con Promodrive: Roccoli resta in Supersport, ma con PromodriveIl pilota riminese resterà nella classe regina del Campionato Italiano Velocità passando alla Honda CBR1000RR-R della squadra toscana. Sarà la prima volta per lui in sella ad una moto della Casa di To ...Nel frattempo, la FMI ha reso noto il calendario ELF CIV 2021, che conferma per il nuovo anno 12 gare ripartite in 6 doppi Round, con la grande novità rappresentata da un Round in notturna. Il 4° ...