Disabile in carrozzina sorpreso mentre beve il caffè in un locale, multa da 400 euro: “Avevo freddo” (Di sabato 30 gennaio 2021) Farà ricorso contro la sanzione un Disabile 58enne sorpreso da agenti in borghese mentre consumava un caffè all’interno di una pizzeria. Era entrato per cercare un po’ di riparo dal freddo Secondo il questore è un “atto dovuto” ma il titolare del locale coinvolto è arrabbiato e ha sottolineato che così “si calpesta la dignita dei più deboli”. Le dichiarazioni fanno seguito al caso di un Disabile, multato dai carabinieri per violazione delle norme anti Covid mentre stava consumando un caffè all’interno di un locale, una pizzeria di Porto Recanati, in provincia di Macerata; ma l’uomo ha spiegato di essere entrato nel locale con la sua carrozzina ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 30 gennaio 2021) Farà ricorso contro la sanzione un58enneda agenti in borgheseconsumava unall’interno di una pizzeria. Era entrato per cercare un po’ di riparo dalSecondo il questore è un “atto dovuto” ma il titolare delcoinvolto è arrabbiato e ha sottolineato che così “si calpesta la dignita dei più deboli”. Le dichiarazioni fanno seguito al caso di unto dai carabinieri per violazione delle norme anti Covidstava consumando unall’interno di un, una pizzeria di Porto Recanati, in provincia di Macerata; ma l’uomo ha spiegato di essere entrato nelcon la sua...

