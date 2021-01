Cisterna senza Sindaco: passa con 14 voti la sfiducia a Carturan (Di sabato 30 gennaio 2021) Cisterna di Latina è senza Sindaco. Si è concluso con 14 voti favorevoli alla sfiducia al Sindaco Mauro Carturan l’atteso Consiglio comunale di oggi a Cisterna di Latina. Dunque con un voto in più rispetto a quelli necessari (13) è stata decreta la conclusione del terzo mandato Carturan con il ritorno, per la terza volta in tre anni, del Commissario prefettizio e nuove elezioni. L’assise si è aperta validamente alle 10:20 con la presenza di tutti i consiglieri comunali (di cui 23 in aula e un consigliere da remoto) e l’assenza del Sindaco e di tutta la sua giunta. Ad aprire gli interventi sull’unico punto all’ordine del giorno, è stato il rappresentante del Gruppo Misto, Marco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021)di Latina è. Si è concluso con 14favorevoli allaalMaurol’atteso Consiglio comunale di oggi adi Latina. Dunque con un voto in più rispetto a quelli necessari (13) è stata decreta la conclusione del terzo mandatocon il ritorno, per la terza volta in tre anni, del Commissario prefettizio e nuove elezioni. L’assise si è aperta validamente alle 10:20 con la predi tutti i consiglieri comunali (di cui 23 in aula e un consigliere da remoto) e l’asdele di tutta la sua giunta. Ad aprire gli interventi sull’unico punto all’ordine del giorno, è stato il rappresentante del Gruppo Misto, Marco ...

CorriereCitta : Cisterna senza Sindaco: passa con 14 voti la sfiducia a Carturan - RadiOndaBlu : Fine settimana senza partite per la Top Volley Cisterna - volleymaniaweb : Superlega> Fine settimana senza partite per la Top Volley Cisterna - topvolley1972 : #TopVolley49 #Superlega Fine settimana senza partite per la Top Volley Cisterna, si torna in campo martedì (alle 17… - LaNotPontina : 'Ormai sono già quattro mesi che Cisterna vive questa agonia, un’ amministrazione che si trascina senza speranza di… -

Ultime Notizie dalla rete : Cisterna senza Piante di marijuana in casa, armi nascoste in una botte: un arresto nel Napoletano

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme a quelli del Reggimento Campania hanno presidiato i comuni di Pomigliano d'Arco, ...a piede libero perché trovate alla guida senza aver mai ...

Benevento 5, trasferta senza due importanti pedine

'E' una gara fondamentale - dice il calcettista giallorosso - e non credo possa esserci il pericolo di avere un atteggiamento troppo rilassato dopo la straordinaria vittoria sul campo del Cisterna. ...

Cisterna resta senza sindaco: il consiglio comunale approva la sfiducia Il Caffè.tv Cisterna resta senza sindaco: il consiglio comunale approva la sfiducia

Consiglio comunale accesissimo a Cisterna che decreta la fine dell'amministrazione Carturan. La seduta aperta alle 10 e 20 di oggi, 30 gennaio 2021, ha visto 24 presenti su 25: assente proprio il sind ...

La Norvegia è il paradiso delle auto elettriche, ma le vuole buttare fuori dalle città

Nel 2020, secondo un report del World Economic Forum, il 61,5 per cento delle auto immatricolate è stato elettrico, percentuale che sale all’89 per cento se si includono le ibride. Aumentano anche l ...

I carabinieri della compagnia di Castello diinsieme a quelli del Reggimento Campania hanno presidiato i comuni di Pomigliano d'Arco, ...a piede libero perché trovate alla guidaaver mai ...'E' una gara fondamentale - dice il calcettista giallorosso - e non credo possa esserci il pericolo di avere un atteggiamento troppo rilassato dopo la straordinaria vittoria sul campo del. ...Consiglio comunale accesissimo a Cisterna che decreta la fine dell'amministrazione Carturan. La seduta aperta alle 10 e 20 di oggi, 30 gennaio 2021, ha visto 24 presenti su 25: assente proprio il sind ...Nel 2020, secondo un report del World Economic Forum, il 61,5 per cento delle auto immatricolate è stato elettrico, percentuale che sale all’89 per cento se si includono le ibride. Aumentano anche l ...