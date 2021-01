Chiesa e Ramsey in gol al Ferraris, Sampdoria-Juventus 0-2 (Di sabato 30 gennaio 2021) GENOVA (ITALPRESS) – La Juventus batte la Sampdoria per 2-0: decisive la reti di Chiesa e Ramsey per i bianconeri che conquistano 3 punti fondamentali nella lotta scudetto. Il primo tempo è tutto di marca juventina con la squadra di Pirlo a comandare il gioco e la Sampdoria a cercare di agire di rimessa. La logica conseguenza di quanto accade in campo arriva al 20?: Ronaldo apre per Morata, lo spagnolo mette in mezzo per l’accorrente Chiesa che non deve fare altro che spingere il pallone in rete battendo Audero e portando i bianconeri avanti. Il gol subito non scuote la Sampdoria, i blucerchiati non riescono a creare pericoli dalle parti di Szczesny e anzi rischiano di subire ancora sul finire di primo tempo quando Ronaldo prima sfiora il gol dal limite, poi si divora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Labatte laper 2-0: decisive la reti diper i bianconeri che conquistano 3 punti fondamentali nella lotta scudetto. Il primo tempo è tutto di marca juventina con la squadra di Pirlo a comandare il gioco e laa cercare di agire di rimessa. La logica conseguenza di quanto accade in campo arriva al 20?: Ronaldo apre per Morata, lo spagnolo mette in mezzo per l’accorrenteche non deve fare altro che spingere il pallone in rete battendo Audero e portando i bianconeri avanti. Il gol subito non scuote la, i blucerchiati non riescono a creare pericoli dalle parti di Szczesny e anzi rischiano di subire ancora sul finire di primo tempo quando Ronaldo prima sfiora il gol dal limite, poi si divora ...

