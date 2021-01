Al Bano fuori di sé “Io ho sempre preso le difese ma ora è troppo e dico che …” (Di sabato 30 gennaio 2021) AlBano ha preso posizione e la sua è una posizione molto forte: “Il Festival di Sanremo va rinviato”. In questi giorni, quando la data dell’inizio del Festival di Sanremo si avvicina, non è stata ancora presa una decisione se la manifestazione canora più importante d’Italia si terrà oppure no perché i problemi legati alla pandemia da covid sono tali e tanti che sembra un’impresa ardua riuscire a regalare il solito Festival di Sanremo. AlBano è sicuro: Il Festival va rimandato AlBano ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in occasione della quale ha spiegato quale è la sua posizione rispetto alla decisone se fare o meno il Festival di Sanremo e ha detto: “Serve rispetto. Senza pubblico per chi lo fai? … Sanremo va rinviato. E lo dice uno che negli anni lo ha sempre difeso, anche ... Leggi su baritalianews (Di sabato 30 gennaio 2021) Alhaposizione e la sua è una posizione molto forte: “Il Festival di Sanremo va rinviato”. In questi giorni, quando la data dell’inizio del Festival di Sanremo si avvicina, non è stata ancora presa una decisione se la manifestazione canora più importante d’Italia si terrà oppure no perché i problemi legati alla pandemia da covid sono tali e tanti che sembra un’impresa ardua riuscire a regalare il solito Festival di Sanremo. Alè sicuro: Il Festival va rimandato Alha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in occasione della quale ha spiegato quale è la sua posizione rispetto alla decisone se fare o meno il Festival di Sanremo e ha detto: “Serve rispetto. Senza pubblico per chi lo fai? … Sanremo va rinviato. E lo dice uno che negli anni lo hadifeso, anche ...

