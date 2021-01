Addio a Sophie | lutto improvviso nel mondo della musica

RollingStoneita : Vittima di un incidente ad Atene questa mattina, l'artista era, e resterà, un’icona umana e oltre-umana #Sophie… - buon_vivere : RT @RollingStoneita: Vittima di un incidente ad Atene questa mattina, l'artista era, e resterà, un’icona umana e oltre-umana #Sophie #30ge… - wexndedrjght : RT @RollingStoneita: Vittima di un incidente ad Atene questa mattina, l'artista era, e resterà, un’icona umana e oltre-umana #Sophie #30ge… - hellosplendore : ne scrivo male, in lacrime. recuperatevi tutta la musica di SOPHIE. @RollingStoneita - Ary1797 : RT @RollingStoneita: Vittima di un incidente ad Atene questa mattina, l'artista era, e resterà, un’icona umana e oltre-umana #Sophie #30ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Sophie

Rolling Stone Italia

Leggi anche Le parole di Matteo Ranieri a un passo dalla scelta diCodegoni Spazio ai protagonisti del trono over di Uomini e Donne con Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua . Le cose tra i ......dama rivelerà di aver ricevuto una serie di rivelazioni che rivelano la verità dietro il suo... cosa farà a quel punto? Le farà entrare oppure no? (Hedda Hopper)PRONTA PER LA SCELTA? ...Un lutto improvviso nel mondo della musica, addio a Sophie: aveva ricevuto una nomination ai Grammy Awards. Grave il lutto che ha colpito la musica internazionale: è venuto a mancare uno degli artisti ...Sophie è morta nella sua casa di Atene: a dare l'improvvisa notizia è stato il team della celebre musicista scozzese attraverso una nota ufficiale.