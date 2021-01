Uomini e donne anticipazioni: ARMANDO inviperito, ecco con chi e perché (Di venerdì 29 gennaio 2021) Questo pomeriggio (29 gennaio) andrà in onda su Canale 5 una nuova e imperdibile puntata di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi e giunto alla venticinquesima stagione. Oggi assisteremo agli strascichi del litigio della scorsa registrazione tra Riccardo e Roberta. La donna aveva infatti discusso con il Guarnieri a causa della presenza di Ida Platano in studio. I due, dopo alcune parole di troppo, avevano deciso di dormire separati e di non parlarsi per tutta la serata. Racconteranno inoltre a Maria di non essersi sentiti per l’intera settimana, decidendo di comune accordo di interrompere la relazione. Gli opinionisti criticheranno duramente Riccardo, reo di continuare ad avere lo stesso comportamento infantile dimostrato anche nei confronti della Platano. Scenderanno inoltre due dame per il cavaliere, che deciderà ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 29 gennaio 2021) Questo pomeriggio (29 gennaio) andrà in onda su Canale 5 una nuova e imperdibile puntata di, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi e giunto alla venticinquesima stagione. Oggi assisteremo agli strascichi del litigio della scorsa registrazione tra Riccardo e Roberta. La donna aveva infatti discusso con il Guarnieri a causa della presenza di Ida Platano in studio. I due, dopo alcune parole di troppo, avevano deciso di dormire separati e di non parlarsi per tutta la serata. Racconteranno inoltre a Maria di non essersi sentiti per l’intera settimana, decidendo di comune accordo di interrompere la relazione. Gli opinionisti criticheranno duramente Riccardo, reo di continuare ad avere lo stesso comportamento infantile dimostrato anche nei confronti della Platano. Scenderanno inoltre due dame per il cavaliere, che deciderà ...

