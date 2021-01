Traffico Roma del 29-01-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare restano code a tratti sulla caccia tra la Giustiniano e Tomba di Neronemolto intenso al centro ea tratti congestionato sul lungotevere tra Piazza della Rovere l’isola Tiberina ancora disagi sul viadotto della Magliana tratto dellaFiumicino l’arteria lo ricordiamo è chiusa tra le Tre Fontane via della Magliana direzione Fiumicino Coloro che sono diretti verso l’aeroporto Leonardo da Vinci possono prendere l’autostrada da via della Magliana o da via Isacco Newton in direzione del Lauro in carreggiata ridotta inevitabili le code tra ...